Vereine vor 1 Stunde Leserbeitrag 7. Oberhaider 1vs1 FIFA-Turnier ausgespielt!



🏆 Die Gewinner unseres 1vs1 FIFA Turnieres am Samstag, den 18.11.2017!



🥇 1. Platz: Tim Dotterweich

🥈 2. Platz: Ben Hümmer

🥉 3. Platz: Patrick Krapp



👍 Das wohl größte FIFA Turnier in der Umgebung hat uns wieder viel Spaß gemacht! Ohne dem großen Zuspruch und den vielen Helfern wäre das so nicht möglich, deshalb möchten wir uns bei den zahlreichen Teilnehmern, Helfern und Besuchern bedanken. 💪



⭐️ Vielen Dank auch nochmals an alle Partner, bis zum nächsten Mal❗️