Vereine vor 2 Stunden Leserbeitrag 3. 2vs2 FIFA Turnier beim 1. FC Oberhaid!

? WICHTIGE INFOS AUF EINEM BLICK:



1. FC Oberhaid +++ PlayStation 4 +++ FIFA18 +++ (Oster-)Sonntag, 01.04.2018 +++ Turnierbeginn: 14 Uhr +++ 25€ (je Team) +++ Bis zu 48 Teams +++ Anmeldeschluss: 11.03.2018 +++ Termin der Auslosung noch offen +++ Preisgelder und Pokale zu gewinnen



? ALLE INFOS ZUM TURNIER:



? WIR SUCHEN DICH

Werde der beste FIFA-Spieler beim mittlerweile bekannten und oft durchgeführten FIFA-Turnier im Oberhaider FC-Sportheim!



? ANMELDUNG

Anmelden könnt ihr bei Dennis Dotterweich unter 016090312067, diese läuft höchstens bis zum 11.03.! Bitte sendet unbedingt (per whattsapp) die beiden Vor- und Nachnamen sowie euren Teamnamen zur Anmeldung dazu! Die Startgebühr beläuft sich wieder auf 25 € je Team, welche vorab und zeitnah zu bezahlen ist.



? TURNIERBEGINN

Das Turnier findet am Ostersonntag, den 01.04.2018 von 14:00 bis etwa 24:00 statt. Alle Teilnehmer sollten mindestens 30 Minuten vorher vor Ort sein!



? HARDWARE

Gespielt wird das ganze Turnier mit FIFA18 auf der Playstation4. Bitte dazu jeder seinen eigenen PS4 Controller mitbringen. Falls jemand nicht die Möglichkeit hat, seinen eigenen Controller mitzubringen, kann er gegen eine Gebühr von 5 € einen von uns ausleihen. Als Pfand verlangen wir dafür einen gültigen Lichtbildausweis. Hier aber eine rechtzeitige Info geben, nur solange der Vorrat reicht!



? EINSTELLUNGEN

Spielzeit Gruppenphase: 4 m.

Spielzeit Endrunde: 6 m. (kein Rückspiel)

Wetter: Heiter

Schiedsrichter: Zufall

Kamera: Standard

Handspiel: Aus

Verletzungen: Ein

Torwart: Weltklasse

Spielgeschwindigkeit: Schnell

Controller-Einstellungen: freie Auswahl

Pause für Auswechslung: Wenn Ball ruht



? TEAMAUSWAHL

Die Teams sind im ganzen Turnier (nur Vereine, keine Nationalmannschaften, Classics oder Sonderteams) von Spiel zu Spiel frei auswählbar. Allerdings dürfen nicht die gleichen Teams gegeneinander spielen, das erste Wahlrecht hat immer das Heimteam. Im Finale (neutrales Stadion) entscheidet bei gleichem Wunsch der Münzwurf.



? TURNIERVERLAUF

Wir beginnen unsere Turniere mit einer Gruppenphase. Hier wird je nach Anzahl der Teilnehmer in mehreren Gruppen je 8 Teams gespielt. Für die Finalrunde qualifizieren sich dann die Plätze 1-4 jeder Gruppe. Gibt es in der Endrunde nach der regulären Spielzeit ein Unentschieden, so wird hier eine Verlängerung gespielt und der Sieger notfalls im Elfmeterschießen ermittelt. Alle Gruppen werden ausgelost und ab der Finalrunde legt ein vorab feststehender Spielplan anhand der Platzierungen in den Gruppen die Paarungen fest.



? PREISE (ab 24 Teams, wird entsprechend angepasst)

1. Platz: 200 € und Pokal

2. Platz: 150 € und Pokal

3. Platz: 100 € und Pokal

4. - 16. Platz: Sachpreise und Gutscheine unserer Eventpartner!



? VERPFLEGUNG

Das Mitbringen von Speisen & Getränken ist nicht gestattet! Unser Theken- und Küchenteam wird euch wieder super verpflegen!



? Viel Spaß beim Turnier. Wir freuen uns auf euer Kommen!