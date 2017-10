Zweijähriges Mädchen getötet - Vater auf der Flucht

Ein zweijähriges Mädchen ist in Hamburg nach Angaben der Polizei von Dienstagmorgen vermutlich von seinem Vater getötet worden. Der Mann war am Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei noch auf der Flucht.Das Kind war am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Neugraben-Fischbek gefunden worden. Rettungskräfte konnten nur den Tod des Mädchens feststellen.Augenzeugen berichteten, dass Fahnder mit einem Phantombild nach dem Mann suchten. Außerdem soll die Polizei mit Spürhunden den Weg abgesucht haben. In der Nacht standen Polizisten mit schweren Waffen um das Haus. Mitarbeiter der Spurensicherung suchten den Tatort ab.Die Polizei wollte zunächst keine näheren Angaben machen und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Diese habe inzwischen die Ermittlungen übernommen.