Zwei Kampfjets zwingen Korean-Air-Maschine zum Landen in Stuttgart

Erst am Freitag jagten Düsenjäger eine Maschine nach Ägypten

Nach einer Zwangslandung am Stuttgarter Flughafen haben 211 Passagiere am Sonntag ihre Reise nach Zürich fortgesetzt. Sie hatten die Nacht auf Feldbetten in einem Terminal verbracht, wie eine Sprecherin sagte. Sie wurden demnach am frühen Morgen mit Bussen in die Schweiz gefahren.Am Samstagabend hatten zwei Bundeswehrjets die Korean-Air-Maschine auf dem Weg von Seoul nach Zürich gezwungen, in Stuttgart zu landen.Grund war ein unterbrochener Funkkontakt zu der Boeing 777. Daraufhin waren die Abfangjäger aufgestiegen - was im Großraum Stuttgart zu zwei Überschallknallen führte. Nachdem das Flugzeug gelandet war, wurde der Polizei zufolge festgestellt, dass das Funkgerät defekt war.Mit einem anderen Flieger wären die Reisenden am Abend nicht mehr weitergekommen: Der letzte Start ist in Stuttgart nur bis 23.00 Uhr erlaubt.Erst am Freitagabend waren zwei Kampfjets in die Luft gestiegen, weil eine ägyptische Passagiermaschine kurzzeitig nicht erreichbar war. Die Unterfranken waren einige Menschen erschrocken über den Knall , als die Jets die Schallmauer durchbrachen.