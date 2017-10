Zum Mädchentag: Warum es toll ist, ein Mädchen zu sein

Mädchen auf der ganzen Welt haben es oft noch nicht leicht. Der Welt-Mädchentag soll auf die Benachteiligung von Mädchen in vielen Ländern aufmerksam machen. Auch in Deutschland gibt es da noch einige Baustellen.Wohl jedes Mädchen wird im Leben mal mit Vorurteilen konfrontiert oder hat mit Schönheitsidealen zu kämpfen.Doch manchmal ist es einfach auch ganz schön, hohe Schuhe tragen zu dürfen, nicht stark sein zu müssen und den schweren Karton vom großen Bruder tragen lassen zu können. Es gibt so viele Gründe warum es wunderbar ist ein Mädchen zu sein.Das sind fünf Gründe, warum es toll ist, ein Mädchen zu sein