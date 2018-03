"Zu Tode verurteilt": Drohbrief gegen Haßfurter Bürgermeister

"Im Namen des Volkes" steht über dem Brief an Günther Werner (Wählergemeinschaft), unterzeichnet ist das per Computer erstellte Schreiben mit "National Sozialistischer Untergrund". Dazwischen: Eine Ansammlung von fremdenfeindlichen und antisemitischen Parolen, die in der unverhohlenen Drohung gipfeln: "Volksverräter ... Sie werden mit dem Tode bestraft!"Der Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in Haßfurt ist eindeutig und die Ähnlichkeit mit einem Drohbrief, den Ende 2017 die Mitglieder des Stadtrates in Schweinfurt erhalten hatten, nicht zu übersehen. In beiden Fällen ermittelt die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei wegen Bedrohung und Volksverhetzung.Ausführlich berichten wir darüber in unserem Portal unter www.infranken.de