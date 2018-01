Zu Tode gequält und Leiche im Müll abgeladen: Paar am Flughafen gefasst

Bereits am 23. Dezember fand die Polizei in Berlin den völlig entstellten Leichnam einer 55-jährigen Frau an einem Bauschuttcontainer. Mittlerweile werden die Hintergründe des mutmaßlichen Mordes immer klarer. Auch die mutmaßlichen Täter wurden gefasst.Demnach wurde die Frau Opfer eines Paares. Die beiden Täter hatten die 55-Jährige laut übereinstimmenden Medienberichten zuvor in einem Internetforum für "Sex-Dates" kennengelernt und in eine eigens dafür angemietete Wohnung gelockt haben. Dort sollen die Beiden ihr Opfer über längere Zeit gequält und schließlich getötet haben. Laut Polizei starb die Frau unter "massiver Gewalteinwirkung".Am 31. Dezember nahm die Berliner Polizei dann zwei tatverdächtige fest. Wie die Beamten mitteilen, erfolgte die Festnahme gegen 12.50 Uhr am Flughafen Schönefeld. Ein 36-Jähriger und seine 27 Jahre alte Begleiterin wollten sich mit einem Flugzeug in Richtung Türkei absetzen. Die Festgenommenen wurden nach Berlin gebracht und von den Ermittlern vernommen. Der 36-Jährige ist demnach der Drogenszene am Kottbusser Tor zuzurechnen und bereits polizeilich erheblich in Erscheinung getreten.