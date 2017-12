1 / 1

Durch ein Sichtfenster ist am 19.12.2017 in der Feuerung im Kesselaustrag an der Müllverbrennungsanlage in Olching (Bayern) verbrennender Müll zu sehen. Unter dem Müll befindet sich unter anderem eine halbe Tonne Marihuana. Foto: Matthias Balk/dpa