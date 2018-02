Zicke Zacke Hühnerkacke, Lotti Karotti & Co.: Die besten Spiele für Kinder

Patsch!



Wenn die Kinder mal nicht rauskönnen zum Spielen, kommt es manchmal vor, dass sie sich in der Wohnung langweilen und verzweifelt nach Beschäftigung suchen. Malen, Basteln, Krach machen - alles super Sachen, die irgendwann aber auch ihren Reiz verlieren. Deshalb haben wir - pünktlich zum Kinderspiel-Tag - die am besten bewerteten Kinderspiele bei Amazon für Sie herausgesucht. Diese Spiele sorgen garantiert für einen Heidenspaß für die ganze Familie - und das Beste daran: man kann sie alle ganz leicht online bestellen Bei ”Patsch!” handelt es sich um ein Spiel, das schnelle Reaktionen erfordert. In kurzer Zeit müssen Farben und Motive miteinander in Verbindung gebracht und kombiniert werden. Wer findet zuerst das richtige Kärtchen?Kinder ab 4 Jahren2-6 Spieler55 Karten, 8 unterschiedliche Symbole und jede Menge Möglichkeiten damit zu spielen. Beispielsweise verteilt man alle Karten an die Spieler und legt dann von einem extra Stapel eine Karte in die Mitte. Dann muss jeder versuchen, so schnell es geht abzugleichen, ob er das abgebildete Symbol auf der Karte, auch unter seinen Karten hat. Wer als erstes alle Karten loswird, gewinnt. Ein lustiges Beobachtungs- und Reaktionsspiel.Kinder ab 6 Jahren2-8 SpielerJeder der Spieler trägt ein Stirnband, an dem man eine Karte befestigen kann. Dabei kann und darf der Spieler selbst nicht sehen, was auf der Karte steht, sondern muss es erraten. Dafür hat man immer eine Runde lang Zeit, bis die Sanduhr abgelaufen ist. Wer errät, was er ist, bekommt einen Chip und darf eine neue Karte ziehen. Am Ende gewinnt, der die meisten Chips hat.Kinder ab 8 Jahren2-6 SpielerEin Hasenrennen zum Mitfiebern: Alle Spieler kämpfen darum, als erstes bei der großen und leckeren Möhre anzukommen. Aber auf dem Weg dorthin, besteht immer wieder die Gefahr, in eines der Hügellöcher zu fallen. Wenn das passiert, muss man leider wieder von Vorne beginnen. Dieses aufregende Spiel darf in keiner Sammlung fehlen.Kinder ab 4 Jahren2-4 SpielerBei diesem Spiel wühlen bunte Würmer um die Wette. Ein Farbwürfel bestimmt, mit welchen Teilen man seinen Wurm verlängern darf. Das ist nämlich wichtig, weil jeder natürlich als Erster mit dem Kopf seines Wurms aus dem Komposthaufen gucken will. Mit Gänseblümchen und Erdbeeren kann man sein Würmchen auch schneller wachsen lassen, aber dafür muss man erst eine knifflige Hürde überwinden.Kinder ab 4 Jahren2-4 SpielerDas Spielfeld ist ein Hühnerhof, bestehend aus eiförmigen Wegplättchen. Diesen Weg müssen die Hühner jetzt entlang gehen, ausgestattet mit jeweils einer Feder. Ziel des Spiel ist es, sich auf dem Hühnerhof so hin und her zu bewegen, dass man es schafft, den anderen Spielern ihre Federn abzuluchsen.Kinder ab 4 Jahren2-4 Spieler