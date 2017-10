Zeitumstellung 2017 auf Winterzeit: Wann werden die Uhren umgestellt?

Fragen zur Zeitumstellung



Zeitumstellung: Wann werden 2017 die Uhren auf Winterzeit gestellt?

Wie wird die Uhr umgestellt?

Warum ist die Zeitumstellung immer am Wochenende?

Winterzeit: Muss die Uhr vor- oder zurückgestellt werden?

Zeitumstellung: Eselsbrücke

Stellen sich Smartphones selbst um?

Welche Zeit ist die richtige Zeit?

MESZ, MEZ und UTC: Was bedeuten diese Abkürzungen?

Ist die Zeitumstellung gesundheitsschädlich?

Wer leidet unter der Zeitumstellung?



Babys und Kleinkindern macht die Zeitumstellung zu schaffen

Frauen leiden stärker unter der Umstellung

Sonnenstunden im Winter in Deutschland

Was hilft gegen Winterblues und Lichtentzug?

Winterzeit abschaffen

Zeit ist in Deutschland nicht gleich Zeit, denn bald wird aus der Sommerzeit die Winterzeit. An diesem Wochenende ist es soweit: Die Uhren werden umgestellt.Wenn die Zeitumstellung ansteht, fragen sich viele Menschen, wie die Uhren denn umgestellt werden müssen. Muss ich die Uhr vor- oder zurückstellen? Und warum gibt es die Zeitumstellung überhaupt? Was bringt sie der Gesellschaft? Warum ist sie umstritten? Ist sie sogar schädlich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Umstellung.Jedes Jahr im Herbst, genauer gesagt am letzten Sonntag im Oktober, werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. 2017 fällt der Termin auf die Nacht von Samstag, 28. Oktober auf Sonntag, 29. Oktober. Damit hat dieser Tag 25 statt 24 Stunden.Die Uhr wird in der Nacht auf Sonntag, um 3 Uhr auf 2 Uhr umgestellt. Das heißt, wir gewinnen eine Stunde. Langschläfer können sich also freuen, sie dürfen eine Stunde länger ruhen am Sonntag.Damit die Umgewöhnung für die Arbeitnehmer einfacher wird, ist der Termin immer am Wochenende. Wer am Sonntag arbeiten muss, muss dennoch in den sauren Apfel beißen. Allerdings bekommen Beschäftigte zur Winterzeit ja ohnehin eine Stunde geschenkt.Die Uhr wird also bei der Winterzeit eine Stunde zurückgestellt. Der Zeiger der Uhr dreht sich bildlich gesprochen rückwärts. Im Gegensatz zur Sommerzeit , bei der die Uhr vorgestellt wird und die Deutschen eine Stunde verlieren, weil sie eine Stunde früher aufstehen müssen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Vorteil ist, dass es morgens, früher hell wird. Nachteil ist, dass es bereits um 16 Uhr dunkel ist.Eine beliebte Eselsbrücke, um sich zu merken, wie die Uhren verstellt werden müssen, ist folgende: "Im Frühling stellt man die Gartenmöbel vor die Türe, im Herbst räumt man sie wieder zurück in den Schuppen."Wer seinem Gerät die Erlaubnis dazu gegeben hat, der muss sich bei der Umstellung um nichts kümmern, denn dann hat man am nächsten Morgen automatisch die richtige Zeit auf dem Handy. Bei Android geht man dazu in Einstellungen zu "Datum & Uhrzeit" und wählt die Funktion "Autom. Datum/Uhrzeit" aus. Beim iPhone kommt man über den Unterordner "Allgemein" zu "Datum & Uhrzeit", wo man "Automatisch einstellen" eingeben muss. Auch wenn man diese Funktionen aktiviert hat, sollte man dennoch checken, ob die Uhrzeit stimmt.Die eigentlich echte Zeit ist die Winterzeit, so dass man sie auch Normalzeit nennt. Die Sommerzeit, die jedes Jahr Ende März startet, ist ein künstliches Produkt. Eingeführt wurde die Sommerzeit, um in den Sommermonaten Strom zu sparen. Der Gedanke dahinter: Es ist eine Stunde länger hell, so dass man erst später elektrisches Licht nutzen muss.Mit MESZ ist die Mitteleuropäische Sommerzeit gemeint. MEZ ist die Mitteleuropäische Zeit, damit wird auf die Normalzeit, also auf die Winterzeit, hingewiesen. UTC (Coordinated Universal Time im Englischen oder Temps uinversel coordonne), ist die koordinierte Weltzeit. Gemeint ist mit UTC die heute geltende Weltzeit, die 1972 eingeführt wurde. Sie wird benutzt, wo eine allgemein gültige Weltzeit gebraucht wird, zum Beispiel in der Luft- und Seefahrt oder auf der Internationalen Raumstation, aber auch für internationale Projekte, die sich über mehrere Zeitzonen ausweiten. In Relation zur UTC rechnet man für die MEZ eine Stunde dazu, für die MESZ zwei Stunden.Auf jeden Fall braucht der Körper Zeit, um sich an die Zeitumstellung zu gewönnen. Mediziner vergleichen die Veränderung mit einem Mini-Jetlag. Müdigkeit, Einschlafstörungen, Gereiztheit und Verdauungsprobleme können die Folge sein. Das komme davon, dass die innere Uhr gestört werde. Allerdings leiden nicht alle Menschen darunter. Ärzte raten dennoch dazu auf Schlafmittel wie Tabletten zu verzichten, besser sei ein Schlaftee, ein heißes Bad oder tagsüber Bewegung an der frischen Luft.Frühaufsteher haben meist die größten Probleme mit der Umstellung, was auch kein Wunder ist. Denn wenn Menschen um 6 Uhr aufstehen, weckt ihre innere Uhr sie nun schon um 5 Uhr. Wem das Probleme bereitet, dem empfiehlt Schlafforscher Hans-Günter Weeß, im Bett zu bleiben und entspannt an schöne Dinge zu denken. Auf keinen Fall sollte man aufstehen: "Das würde die Gewöhnung an den neuen Rhythmus stören", so das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.Doch Prof. Martha Merrow von der LMU München wiegelt ab, denn davon sind nur ganz wenige Menschen betroffen. Sie sieht Frühaufsteher dann auch eher in einer "Luxussituation". Früh aufzuwachen hält sie für ein Geschenk und nicht für ein Problem. "Es ist freie Zeit. " Wobei das wohl nicht alle Menschen so sehen, die früh aufwachen. Wollen sich Frühaufsteher dennoch anpassen, dem rät Merrow, am Morgen Licht aus dem Schlafzimmer fernzuhalten und am Nachmittag hingegen noch mal extra Licht zu tanken, zum Beispiel mit einem Spaziergang. Generell gilt aber: Die Umstellung auf die Winterzeit macht den meisten Menschen weniger Probleme als bei der Sommerzeit im Frühjahr.Während sich Erwachsene oft über die Umstellung freuen, da sie eine geschenkte Stunde Schlaf bekommen, macht Babys und Kleinkindern die Veränderung zu schaffen. Denn bei den Kleinen ändert sich abrupt ihr gewohnter Schlaf-Wach-Rhythmus. Umso jünger die Kinder sind, umso schlimmer ist es, erklärt Alfred Wiater, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).Wenn sich zeitliche Abläufe ändern, haben vor allem Säuglinge in den ersten sechs Lebensmonaten Probleme. Sie sind möglicherweise quengeliger als sonst. Es kann bis zu einer Woche dauern, bis sich Babys an die Zeitumstellung gewöhnt haben.Im Vergleich Männer und Frauen, sind Frauen auf jeden Fall stärker beeinträchtigt durch die Zeitumstellung. Das ergab eine Umfrage der KKH-Krankenkasse. Demnach fällt es jeder vierten Frau schwer, an den folgenden Tagen aufzusehen. Zudem seien sie häufiger gereizt und müde. Männer jedoch verkraften die Veränderung besser. 74 Prozent merken davon angeblich gar nichts.Im Winter leiden viele Menschen grundsätzlich unter der Dunkelheit. Einige haben gar das Gefühl, überhaupt kein Tageslicht mehr abzubekommen und in ewiger Nacht zu leben. Und tatsächlich ist es im Dezember nur etwa 8 Stunden hell. Kurz vor der Wintersonnenwende geht die Sonne um circa 8.15 Uhr auf und verabschiedet sich bereits um kurz vor 16 Uhr wieder. Viele Berufstätige erleben Helligkeit so nur noch, wenn sie in der Arbeit sind. Manchen Menschen schlägt der Lichtentzug aufs Gemüt. Dazu kommt, dass sich die Sonne in dieser Zeit auch oft gar nicht blicken lässt. Das Wetter ist oft kalt, nass und grau. Dieses Phänomen nennt man Winterblues oder Winterdepression.Wenn möglich, sollte man sich so oft es geht, tagsüber draußen aufhalten und sich bewegen, zum Beispiel können Berufstätige in der Mittagspause einen kurzen Spaziergang nach dem Essen einplanen. Dem ein oder anderen hilft auch ein Besuch im Solarium. Andere schwören auf die Sauna. Zwar ist es dort nicht hell, aber vielen tut die Wärme gut. Auch Infrarotlampen können helfen. Das Licht und die Farbe der Rotlichtlampe strahlt Wärme aus, die ähnlich wie Sonnenstrahlen wirken.Wem das alles nicht hilft, sollte über einen Winterurlaub im Süden nachdenken. Wer nach Rom fährt, gewinnt bereits eine Stunde pro Tag Licht. Zudem ist das Wetter sehr viel milder als in Deutschland. Ein Urlaub in Skandinavien ist Winterdepressiven allerdings nicht zu empfehlen. Die Norweger haben Ende Dezember nicht einmal mal mehr sechs Stunden Helligkeit pro Tag.Neben Bestrebungen, die erfundene Sommerzeit abzuschaffen, gibt es auch Überlegungen, die Uhren nicht mehr auf Winterzeit umzustellen. Dann wäre es in den Wintermonaten länger hell. Laut einer aktuellen Umfrage der Krankenkasse DAK würde eine Mehrheit der Deutschen die Umstellung gerne abschaffen. Drei von vier Befragten finden den Wechsel für sinnlos.Die Zeitumstellung wurde in Deutschland 1980 eingeführt, um Energie zu sparen. Fast 80 Prozent fühlen sich wegen der Umstellung schlapp und müde. Jeder Fünfte ist laut der Umfrage schon einmal wegen der Zeitumstellung zu spät zur Arbeit gekommen.