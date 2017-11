Zahlreiche Meldungen zu hellem Himmelsphänomen über Deutschland - Meteor?

dpa/ak



Haben auch davon gehört... kontaktieren gerade Experten... @Sterne_Weltraum ist aber auch ne solide Quelle! #Meteor pic.twitter.com/CTYORHI9CM — ESA auf Deutsch (@ESA_de) 14. November 2017

Die #Meteor #Feuerball-Sichtung von heute Abend Aschaffenburg über Mainz nach Cochem https://t.co/GRMmlCpllB - wer noch etwas Gedöns im Vorgarten findet - 1 Gramm bringt etwa 100 Euro #infotweet — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) 14. November 2017

Aus dem Südwesten des Landes erreichen uns Meldungen über #Meteor-Sichtung. Wer was weiß, gerne Info an @DLR_de - Kollegin oder Kollege leitet Angaben an unsere Fachleute weiter. Demnächst mehr dazu. — DLR_next (@DLR_next) 14. November 2017

"Super hell und leicht grünlich" sei die Erscheinung gewesen, schrieb ein Twitter-Nutzer. Ähnliche Meldungen gab es zum Beispiel aus dem Saarland, Südhessen, Bayern und Baden-Württemberg. Einige Nutzer schrieben von einem "Feuerball".Bei der Polizei in Frankfurt hieß es, möglicherweise seien Himmelskörper in der Atmosphäre verglüht und hätten so den Nachthimmel zum Leuchten gebracht.Vielleicht gebe es auch einen Zusammenhang zu den Leoniden: Mitte November geraten regelmäßig Meteoriten, Bruchstücke von Himmelskörpern des Sonnensystems, in die Erdatmosphäre und treten dann gehäuft als Sternschnuppen in Erscheinung.Hinweise auf Schäden gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.Laut "Hessenschau" handelte es sich vermutlich um eine Feuerkugel - und zwar um eine sehr helle. Eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes berichete hessenschau.de von Beobachtungen von Kollegen, die das Phänomen auf die Leoniden zurückführten.Bei der Feuerkugel - auch Bolide genannt - handelt es sich um eine sehr helle Sternschnuppe.Auch bei der Deutschen Flugsicherung seien zahlreiche Meldungen eingegangen. Von einem Unglücksfall war dort aber nichts bekannt, man gehe von einem Himmelsphänomen aus.