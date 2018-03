Wurst-Kabeltrommel & Co.: Diese 5 Lebensmittel sind einfach kurios

Platz 5: Essbare Grillkohle





Platz 4: Feines Mäusegulasch aus der Dose





Platz 3: Die Mexikanische Minigurke





Platz 2: Essbares Smartphone





Platz 1: Wurst-Kabeltrommel



Grillkohle zum Essen und ein sich auflösendes Smartphone? Was hat es denn damit auf sich? Wir haben für Sie die fünf kuriosesten Lebensmittel rausgesucht:Auch wenn die Grillsaison momentan noch nicht ganz eingeläutet werden kann, sorgt das folgende Produkt trotzdem schon für Grill-Feeling: Essbare Grillkohle. Ganz richtig, man kann die Briketts jetzt auch naschen. Das perfekte Geschenk für jede (Grill-) Party bestehend aus schwarzen Marshmallows mit Vanillegeschmack.Mäusegulasch aus der Dose - ganz schön ungewöhnlich. Die echte Hausmacher Blechdose inklusive authentischem Etikett kann da schon mal leicht für Verwirrung sorgen. Aber alles halb so wild: In der Dose befinden sich leckere, süße Gummimäuse, mit denen man jemand anderem leicht eine Freude machen kann.Gurken so groß wie Tomaten, das passt irgendwie nicht zusammen - falsch gedacht! Die mexikanische Minigurke lässt sich leicht einpflanzen und bringt schnellen Ertrag.Wer vorhat mit diesem Smartphone zu telefonieren, ist im wahrsten Sinne des Wortes angeschmiert. Schließlich besteht das ”Gerät” aus zartschmelzender Vollmilchschokolade und löst sich bei zu viel Wärme einfach auf. Ein cooles Gadget für all Diejenigen, die Technikfreaks und Naschkatze zugleich sind.Mit dieser Kuriosität sind Sie der Hingucker jeder Veranstaltung. Eine Mini Kabel-Trommel, auf der sich 3,5 Meter Wurst befinden - der perfekte Snack. Die pikante Wurst nach Krakauer Art eignet sich als super Geschenk für jeden Handwerker oder Mitbringsel zum nächsten Bundesliga-Abend.