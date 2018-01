Wunderbaby kommt mit Herz außerhalb der Brust zur Welt - und überlebt

Ärzte rieten Eltern zum Schwangerschaftsabbruch





50 Spezialisten brachten Mädchen auf die Welt





"Sie hat uns Hoffnung gebracht"



Als Vanellope Hope Wilkins selbst 20 Minuten nach ihrer Geburt noch immer aus vollem Hals schrie und weinte, atmeten ihre Eltern zum ersten Mal seit vielen Monaten erleichtert auf. Glücklich und mit Tränen in den Augen bewunderten Naomi Findlay und Dean Wilkins ihr neugeborenes Mädchen, dessen Körper schon zu diesem Zeitpunkt in einen sterilen Plastikbeutel gewickelt war. Die Maßnahme war überlebenswichtig, um Infektionen zu verhindern. Denn das Baby litt unter einem äußerst seltenen Geburtsdefekt: Das Herz von Vanellope Hope schlug außerhalb der Brust, auch ein Teil des Magens befand sich außerhalb ihres Körpers.Nun gab das zuständige Glenfield Hospital in der mittelenglischen Stadt Leicester Entwarnung: Nach drei großen Operationen gehe es dem drei Wochen alten Mädchen gut, teilten die Ärzte mit. Experten zufolge ist es wohl das erste Baby im Königreich, das diesen seltenen Defekt überlebt. Ein "Wunder" nennen es die Eltern. Überglücklich beugen sie sich über das kleine Bettchen, in dem ihre Tochter in eine rosafarbene Decke eingehüllt ist. Sie streicheln die winzigen Hände, auf dem Kopf trägt das Mädchen eine Babymütze mit pinker Schleife. In der Ecke sitzt ein Teddybär. Noch muss Vanellope Hope künstlich beatmet werden, weil die Organe sich erst Platz verschaffen müssen, jetzt da auch das Herz dazugekommen ist. Aber die größte Herausforderung hat Vanellope schon jetzt gestemmt.Naomi Findlay war neun Wochen schwanger, als sie und ihr Mann nach dem routinemäßigen Ultraschall von der Schockdiagnose erfuhren: Bei der angeborenen Fehlbildung Ectopia Cordis, so die wissenschaftliche Bezeichnung, liegt das Herz nicht wie bei gesunden Menschen hinter dem Rippenbogen im Brustkorb, sondern außerhalb davon. Die Ärzte rieten der 31-jährigen Findlay und dem 43 Jahre alten Wilkins, die Schwangerschaft abzubrechen.Es sei die einzige Option, hieß es. "Beim Blick auf das Ultraschallbild wussten wir nicht, was wir da anschauten. Es sah aus wie ein kleiner Hamster mit einem Hut auf", sagt der Vater. Auch wenn die Eltern verzweifelt waren, sie entschieden sich gegen eine Abtreibung, wollten das Risiko eingehen und die Hoffnung nicht aufgeben. Trotz der Statistik, laut der die Überlebenschance von Babys, die diese Fehlbildung haben, bei weniger als zehn Prozent liegt. Dem Krankenhaus zufolge kämen wohl weniger als fünf bis acht Babys pro einer Million Geburten mit einer Herzektopie zur Welt.Am 22. November brachte ein Team von 50 Spezialisten das Mädchen per Kaiserschnitt auf die Welt. Eine Stunde danach wurde es zum ersten Mal operiert. Die Ärzte setzten das Herz so weit wie möglich zurück in den kleinen Körper. Doch erst in einer dritten Operation konnten die Mediziner die Brust des Babys mit der eigenen Haut verschließen, die sie unter ihrem Arm entnehmen konnten. Weil Vanellope ohne Rippen und Brustbein geboren wurde, strickten die Chirurgen zudem ein Netz, das die Aufgabe hat, das Herz des Mädchens zu schützen.Nicht nur die Mediziner sind überwältigt über den seltenen Fall, der gut auszugehen scheint. "Es ist überwältigend", sagt die Mutter. Und gibt zu, sich nach Vanellopes Geburt schuldig gefühlt zu haben, dass so oft so viele negative Gedanken durch ihren Kopf gingen. "Ich dachte: Da liegt sie, um ihr Leben kämpfend, und da war ich, kurz davor aufzugeben", erinnert sie sich an den emotionalen Moment. "Ich bin so froh, dass ich nicht locker gelassen habe und die Schwangerschaft nicht abgebrochen habe."Die Eltern nannten ihr Kind nach einem Charakter im Disney-Animationsfilm "Ralph reicht's". Hartnäckig sei Vanellope in dem Film und am Ende verwandle sie sich in eine Prinzessin, "deshalb passt das gut", sagt Findlay. Als zweiten Namen wählten die Eltern Hope, weil "sie uns Hoffnung gebracht hat". Noch immer würden viele Mütter ihre Schwangerschaft abbrechen, meint Wilkins. Doch der Name seiner Tochter sei eine Erinnerung daran, "dass es Hoffnung gibt".