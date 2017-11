Bund hält an Verkaufsplänen für Flughafen Köln/Bonn fest

«An der grundsätzlichen Haltung der Bundesregierung hat sich aber nichts geändert», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte zuvor dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Montag) gesagt: «Auf meine Bitte hin hat der amtierende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) am Wochenende alle Bundesaktivitäten bis auf Weiteres gestoppt.»

Das Bundesfinanzministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass der Bund einen Verkauf seiner Anteile am Flughafen prüfe. Ein wichtiges Interesse der Bundes an der Beteiligung bestehe «seit längerem nicht mehr». Land, Bund und die Stadt Köln halten jeweils ein knappes Drittel der Gesellschafteranteile am zweitgrößten NRW-Airport. Kleinere Anteile halten Bonn sowie der Rhein-Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis.