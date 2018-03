Trumps Drohung gegen Autobauer: VDA warnt vor «Handelskrieg»

«Ein Handelskrieg zwischen den USA und Europa muss auf jeden Fall vermieden werden. In einem solchen Handelskrieg gibt es nur Verlierer, auf allen Seiten», sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Industrie beobachte den Streit mit Sorge.

Trump hatte am Samstag auf Twitter geschrieben, dass «wir einfach eine Steuer auf ihre Fahrzeuge erheben, die frei in unser Land strömen», wenn die Europäer als Antwort auf die von ihm angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium nun auch ihre «schon massiven» Zölle für US-Unternehmen weiter anheben würden.

Mattes wies darauf hin, dass die deutschen Autobauer ihre Produktion in den USA bereits seit Jahren ausbauten, dort deutlich mehr Menschen einstellten und die Ausfuhr in die Vereinigten Staaten sinke. Im vergangenen Jahr seien 494.000 Autos exportiert worden, mehr als ein Viertel weniger als noch 2013. Die Verkäufe der deutschen Konzerne in den USA legten 2017 in der Summe um etwa ein Prozent auf 1,35 Millionen Neuwagen zu.