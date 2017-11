SPD-Chef Schulz attackiert Siemens

Schulz sprach in Berlin von «verantwortungslosen Managern». Für ihre Fehlentscheidungen müsse nun die Belegschaft «bluten», kritisierte Schulz bei einer Protestaktion von Siemens-Mitarbeitern vor dem Bundestag. «Das ist das Verhalten von Manchester-Kapitalisten.»

Das Thema Siemens beschäftigt auch den Bundestag. Der Industriekonzern will in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6900 Jobs streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland.

Zwei Standorte in den sächsischen Städten Görlitz und Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen geschlossen werden. Einschnitte sind auch in Berlin, Offenbach und Erfurt geplant.