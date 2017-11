Sixt befeuert Spekulationen über Carsharing-Allianz

Deutschlands größter Autovermieter Sixt befeuert die Erwartung einer nahenden Allianz von BMW und Daimler im Carsharing.

Vorstandschef Erich Sixt deutete an, dass es entsprechende Gespräche unter Einbindung seines Unternehmens gibt: «Das ist nicht unser Verschulden», antwortete Sixt bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten auf die Frage, warum es seit Monaten keine definitive Nachricht über ein Carsharing-Bündnis der zwei normalerweise rivalisierenden Autohersteller gibt.

Seit längerem kursieren unbestätigte Berichte, dass BMW und Daimler ihre jeweiligen Angebote Drive Now und Car2Go zusammenlegen könnten. An Drive Now ist Sixt zur Hälfte beteiligt.

Vor einem halben Jahr hatte der Firmenpatriarch noch erklärt, von einem solchen Deal nichts zu wissen. Dieses Mal sagte er lediglich: «kein Kommentar» - und räumte ein, dass das eine andere Aussage als bisher sei. Eine BMW-Sprecherin wollte sich anschließend nicht dazu äußern. BMW überprüfe grundsätzlich strategische Optionen.

Autovermieter Sixt nannte die Beteiligung seines Unternehmens an Drive Now ein «Juwel», betonte aber zugleich, dass Carsharing ein schwieriges Geschäft sei. Einen Markt dafür gebe es nur in Großstädten.

Unterdessen hat Sixt im ersten Halbjahr kräftig zugelegt. Der Nettogewinn stieg gemessen am Vorjahreszeitraum um unerwartet hohe 28 Prozent auf knapp 73 Millionen Euro. Sixt profitierte dabei indirekt von der schwierigen Lage im Tourismus in der Türkei, Ägypten und Tunesien. Der Autovermieter hatte darauf gesetzt, dass viele Touristen deshalb lieber nach Spanien, Frankreich und Italien reisen - was sich erfüllte. Auch in den USA liefen die Geschäfte gut, sodass die Auslandsumsätze in der Autovermietung um mehr als 12 Prozent auf 453 Millionen Euro stiegen.