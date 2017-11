Siemens-Führung informiert über Einschnitte

Im Anschluss soll auch auch die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt werden. Es wird damit gerechnet, dass mehrere Tausend Arbeitsplätze gestrichen werden, auch über mögliche Werksschließungen und -verkäufe wird seit Wochen spekuliert.

Konzernchef Joe Kaeser hatte erst in der vergangenen Woche «schmerzhafte Einschnitte», vor allem in der Kraftwerkssparte, angekündigt. Siemens leidet in dem Geschäftsfeld unter einer Nachfrageflaute insbesondere bei großen Gasturbinen, die für Preisverfall und Überkapazitäten sorgt. Wenn das Geschäftsfeld eine Zukunft haben solle, müsse man reagieren, hatte Kaeser bei der Bilanz-Pressekonferenz gesagt.

Widerstand gegen die Pläne kommt vom Betriebsrat und der IG Metall, die auch die bei Siemens bestehenden Vereinbarungen zur Standort- und Beschäftigungssicherung in Frage gestellt sehen.