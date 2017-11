Berlin/München vor 1 Stunde

Siemens-Beschäftigte protestieren gegen Stellenstreichungen

Mit so viel Widerstand gegen die neuesten Kürzungspläne dürfte das Management von Siemens kaum gerechnet haben. Während die Führung an die Kompromissbereitschaft appelliert, machen die Beschäftigten ihrem Zorn Luft. Auch der IG-Metall-Chef kündigt eine harte Gangart an.