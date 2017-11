Rückruf: VW leidet unter Chrysler-Patzern

Die Wagen beruhen auf Chrysler-Technik und werden auch von den Amerikanern gebaut.

Wegen einer falschen Verkabelung droht ein Kurzschluss an der Schiebetür. Das kann nach Angaben von VW schlimmstenfalls zu einer Überhitzung und dadurch zu einem Brand führen. Über tatsächliche Unfälle ist aber noch nichts bekannt geworden.

Die US-Behörde für Verkehrssicherheit veröffentlichte den Rückruf am Freitag auf ihrer Website. Bereits am Montag hatte Chrysler die weitgehend baugleichen Minivans Chrysler Town & Country sowie Dodge Grand Caravan in die Werkstätten beordert, weltweit knapp 319 000 Wagen aus den Jahren 2008 und 2009.

Alle Fahrzeuge rollen im selben Werk des US-Herstellers vom Band. Volkswagen hatte seine Variante vor zwei Jahren vorgestellt. Den Wolfsburgern fehlte ein für den nordamerikanischen Markt geeigneter großer Van. Der hiesige Sharan war in die Jahre gekommen. In Deutschland verkauft Chrysler das Schwestermodell als Grand Voyager.

Seit Monatsbeginn summiert sich die Zahl der Rückrufe in den USA auf ein halbes Dutzend. Alleine General Motors beorderte 1,5 Millionen Wagen wegen eines feuergefährlichen Wischwasser-Erhitzers zurück, den der größte der drei US-Hersteller in einer ganzen Reihe von Modellen verbaut hat.

dpa

Die gesamte Branche ist derzeit höchst sensibel für technische Defekte, nachdem Toyota seinen Ruf durch den verschleppten Rückruf seiner klemmenden Gaspedale schwer beschädigt hatte. Der japanische Autobauer musste deswegen in den USA eine Rekordstrafe von 16,4 Millionen Dollar (13,6 Mio Euro) zahlen.