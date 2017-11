Starke Wall Street stützt den Dax

Bei dieser Rekordjagd ließ sich der Handel auch von einem erneuten nordkoreanischen Raketentest nicht aufhalten. Für gute Laune sorgten Fortschritte bei der von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuerreform. Die Börsen Asiens fanden mit Kursgewinnen in Japan und einigen Verlusten in China zwar keine einheitliche Richtung, doch hielt sich das Minus in Grenzen.

Beim Dax behalten die Anleger den Bereich um die 13.200 Punkte im Blick. Hier war der Index jüngst bei Erholungsversuchen abgeprallt.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,53 Prozent auf 3602,66 Punkte. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax um 0,92 Prozent auf 27.035,83 Zähler stärker zu. Der TecDax rückte um 0,41 Prozent auf 2572,84 Punkte vor.

Bei den Einzelwerten profitierten Eon-Aktien mit einem Plus von 1,2 Prozent. VW-Papiere lagen im Dax vorn mit einem Kurszuwachs von 2,2 Prozent. Manager und Betriebsräte des Autobauers wollten am Mittwoch mit Mitarbeitern über die Investitionspläne diskutieren. Der Konzern hatte unter anderem angekündigt, mehr Geld in die Entwicklung von Elektroautos stecken zu wollen.

Osram-Aktien lagen mit einem Plus von 3,3 Prozent im MDax vorn. Mit seinen optoelektronischen Produkten könne der Lichtspezialist zu einem Hauptzulieferer für die Autoindustrie im Segment des autonomen Fahrens werden, argumentierten Analysten.

Papiere von Nordex verteuerten sich um gut 4 Prozent. Der Hersteller von Windkraftanlagen erhielt aus den Niederlanden einen Auftrag für den Bau von 50 Turbinen. In den vergangenen Monaten hatte die Sorge, Nordex könne gegen größere Anbieter bei der Vergabe von Aufträgen ins Hintertreffen geraten, den Kurs belastet.