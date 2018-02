Frankfurt/Main vor 53 Minuten

Neuer Konzernchef verordnet Deutscher Börse Neuanfang

Theodor Weimer will die Vergangenheit schnell abhaken: 2017 sei ein schwieriges Jahr für die Deutsche Börse gewesen - doch in der Bilanz des Jahres stecke «kein Weimer drin». Der seit Januar amtierende Manager will nun an etlichen Stellschrauben drehen.