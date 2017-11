Essen vor 1 Stunde

Könnte Stahlfusion von Thyssenkrupp mit Tata noch platzen?

Bei den Verhandlungen mit den Arbeitnehmern über die geplante Thyssenkrupp-Stahlfusion mit Tata ist offenbar noch keine Einigung in Sicht. Während der Vorstand am Donnerstag die Bilanz vorlegt, wollen mehrere tausend Stahlkocher in Andernach protestieren.