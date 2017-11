New York vor 1 Stunde

Kartellwächter erschweren Kauf von Time Warner durch AT&T

Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienkonzerns Time Warner durch den Mobilfunkriesen AT&T trifft offenbar auf größeren Widerstand der Wettbewerbshüter des US-Justizministeriums. «Wir befinden uns in laufenden Verhandlungen», räumte AT&T-Finanzchef John Stephens am Mittwoch in New York ein.