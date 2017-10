GfK gibt Einschätzung zur Verbraucherstimmung bekannt

Große Veränderungen dürfte es nicht geben, denn bei der Konjunktur und am Arbeitsmarkt in Deutschland läuft es nach Experteneinschätzung weiter rund. Die zuletzt gestiegenen Preise für Kraftstoffe und einige Nahrungsmittel könnten sich allerdings auf die Konsumlaune ausgewirkt haben. Die GfK befragt für ihre Studie monatlich etwa 2000 Konsumenten zu deren Erwartungen an die Konjunkturentwicklung, an ihr persönliches Einkommen und ob sie aktuell zu größeren Anschaffungen bereit wären.