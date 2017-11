Burbank vor 46 Minuten

Disney bringt neue «Star Wars»-Trilogie

Der nächste Teil der «Star Wars»-Reihe ist noch nicht mal in den Kinos angelaufen, da kündigt Disney bereits eine neue Trilogie an. Die Aussicht auf weitere Sternenkrieger-Blockbuster vertreibt an der Börse die Ernüchterung über durchwachsene Quartalsergebnisse.