Starker Euro setzt Dax zu

Leicht negative Vorgaben der Überseebörsen und ein weiter starker Euro-Kurs haben am Montag dem Dax zugesetzt. Nach dem Erholungsversuch in der vergangenen Woche gab der Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,31 Prozent auf 13 019,24 Punkte nach.