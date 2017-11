Frankfurt/Main vor 54 Minuten

Dax verteidigt denkbar knapp die 13 000 Punkte

Der Dax hat am Montag nach einigem Hin und Her gerade so die Marke von 13 000 Punkten verteidigt. Gebremst vom starken Euro gab der Leitindex am Ende um 0,46 Prozent auf 13 000,20 Punkte nach.