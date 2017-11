Dax legt Pause ein - Leichtes Minus

Nach seinem Rückfall von seinem Rekordhoch bei 13 525 Punkten vor zwei Wochen war es dem Dax in den vergangenen zwei Handelstagen gelungen, wieder etwas aufzuholen. Die anfängliche Unsicherheit infolge des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen in Berlin hatte das Börsenbarometer bereits zu Wochenbeginn rasch abgehakt.

Auch der MDax notierte mit minus 0,04 Prozent bei 26 812,55 Punkten etwas unter seinem Vortagesschluss. Der TecDax trat mit plus 0,02 Prozent bei 2584,28 Punkten nahezu auf der Stelle. Auch der EuroStoxx 50 kam kaum vom Fleck.

Aktien des Versorgers RWE profitierten von einem frischen Kaufvotum der Schweizer Bank UBS. Sie zogen an der Dax-Spitze mit einem Aufschlag von mehr als 3 Prozent zurück über die Marke von 20 Euro und glichen damit ihren Vortagesverlust wieder aus. Eon-Anteile legten in diesem Sog um mehr als 1 Prozent zu.

Gefragt waren auch Anteile am Chemiekonzern BASF nach einem positiven Anlagevotum der Privatbank Berenberg. Der Kurs zog um rund 1 Prozent auf zuletzt 94,47 Euro an - damit nähert sich die Aktie weiter der Bestmarke von 97,90 Euro von Anfang November an.

Ein veränderter Jahresausblick belastete hingegen die Papiere des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus. Commerzbank-Analystin Heike Pauls sprach von eher tristen Zahlen zum dritten Quartal, denen erwartungsgemäß die Absenkung der operativen Gewinnziele gefolgt sei. Die im SDax notierten Papiere rutschten mit einem Abschlag von mehr als 4 Prozent an das Index-Ende.