Dax-Rekord kommt in Reichweite

Der Dax hat in der zweiten Handelswoche des Jahres an seinen guten Lauf vom Jahresbeginn angeknüpft. Der deutsche Leitindex sprang am Montag kurz nach der Eröffnung über 13.400 Punkte und stand gegen Mittag 0,30 Prozent höher bei 13.360,24 Zählern.