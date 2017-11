Leipzig/Bad Hersfeld vor 57 Minuten

Amazon-Mitarbeiter streiken am «Black-Friday»

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag die Mitarbeiter mehrerer Amazon-Standorte in Deutschland zum Streik aufgerufen. Der Ausstand fällt auf den Rabatt-Tag «Black-Friday», an dem Einzelhändler bundesweit mit günstigen Angeboten locken.