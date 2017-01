Wall Street liefert Dax Rückenwind

Der deutsche Aktienmarkt hat den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dax erklomm ein Jahreshoch bei 11 792 Punkten und notierte zuletzt 1,70 Prozent im Plus bei 11 791,84 Punkten. Dabei konnte selbst der unerwartet schwächer ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex der guten Stimmung nichts anhaben.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax erreichte abermals einen neuen Bestwert bei nunmehr 22 894 Punkten. Zuletzt lag er 0,53 Prozent vorne bei 22 831,02 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,75 Prozent auf 1845,10 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte fast eineinhalb Prozent vor.

Die gute Stimmung schwappte von der Wall Street herüber, die zur Wochenmitte an ihren guten Verlauf tags zuvor anknüpfen könnte.

Gleichzeitig scheint sich unter Anlegern ein wenig die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten zu lichten. Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank gab indes zu bedenken, dass die vielen Fragezeichen rund um die Politik der neuen US-Administration nicht ausgeräumt seien. Zumindest für den Moment werde Trump am Markt nun aber ausgeblendet, kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Auf Unternehmensseite sicherten sich die Banken die Spitzenplätze im Dax, angeführt von den Deutsche-Bank-Papieren mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent, die den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreichten. Für die Zuwächse machten Börsianer Medienberichte verantwortlich, wonach das Institut einen Teilbörsengang seiner Fondstochter Deutsche Asset Management plant.

Allianz-Papiere profitierten mit einem Plus von knapp zweieinhalb Prozent von der möglichen Megafusion in Italien zwischen der Bank Intesa Sanpaolo und dem Versicherer Generali. Marktteilnehmer sehen darin auch eine Chance für den Münchner Versicherer, der nun im Falle der Fusion dort zugreifen könnte, wo die Aufseher aus Wettbewerbsgründen einen Verkauf verlangten.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,14 Prozent am Vortag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,25 Prozent auf 141,58 Punkte. Der Bund Future sank um 0,50 Prozent auf 161,79 Punkte. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,0738 US-Dollar gehandelt. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0748 US-Dollar festgesetzt.