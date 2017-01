Unsicherheit um Trump-Politik hält Dax in Schach

Beim MDax der mittelgroßen Unternehmen stand ein Aufschlag von 0,04 Prozent auf 22 203,31 Zählern auf der Kurstafel. Einen etwas deutlicheren Kurszuwachs von 0,31 Prozent auf 1841,23 Punkte verbuchte der Technologiewerte-Index TecDax.

Die Unsicherheit um die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump begrenze derzeit die Gewinne, hieß es aus dem Handel. Marktexperte Jens Klatt sagte: «Nachdem die Aktienmärkte in den Jahresschluss hinein mit der Aussicht auf umfangreiche Konjunkturpakete und Steuersenkungen durchgestartet sind, machen sich nun offensichtlich erste Zweifel breit, ob Trump seine Vorstellungen umsetzen kann.» Börsianer warteten nun gespannt auf die für Mittwoch terminierte erste Pressekonferenz von Trump als designierter US-Präsident.

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank rutschten teils deutlich ins Minus. Die Commerzbank-Papiere schlossen 0,70 Prozent tiefer und dämmten damit ihren zuvor deutlich höheren Verlust immerhin etwas ein. Als Dax-Schlusslicht sackten die Titel der Deutschen Bank um 2,43 Prozent ab. Tagessieger im Dax waren die Papiere des Autozulieferers Continental mit plus 2,68 Prozent, gefolgt von den tags zuvor sehr schwachen Aktien des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) mit plus 2,45 Prozent.

Im MDax gingen die anfangs schwachen Metro-Aktien unverändert aus dem Handel. Am Morgen hatte der Handelskonzern seine Umsätze für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und die Ziele für das gesamte Geschäftsjahr 2016/17 bestätigt.

Der EuroStoxx 50 gab um 0,08 Prozent auf 3306,21 Punkte nach. Der Cac 40 in Paris schloss quasi unverändert. Der Londoner FTSE 100 legte zu und erreichte dabei abermals Rekorde. Beim US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss ein moderates Plus zu Buche

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,11 Prozent am Vortag auf 0,10 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 141,94 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 163,11 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,0571 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0567 (Montag: 1,0516) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9463 (0,9509) Euro.