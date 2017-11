17.04.2010

Auto

Toyota ruft 870 000 Minivans zurück

Die Rückrufserie bei Toyota nimmt kein Ende: Der japanische Autobauer kündigte am Freitag an, in Nordamerika rund 870 000 Minivans vom Typ Sienna wegen Korrosionsproblemen freiwillig in die Werkstätten zurückzurufen. Wie der Konzern mitteilte, könne es bei bestimmten Modellen der Baujahre 1998 bis 2010 zu Streusalz- bedingten Schäden an der Reserverad-Halterung kommen.