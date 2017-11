Tankparadies Venezuela muss Benzinpreise anheben

Das kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin stehende Venezuela wird erstmals seit fast 20 Jahren den Benzinpreis anheben - und zwar drastisch. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt subventioniert das Benzin bisher mit rund zehn Milliarden US-Dollar im Jahr.

«Wir haben das billigste Benzin der Welt. In den USA kostet ein Liter mindestens 0,78 Dollar (...) und in Venezuela nur 0,01 Dollar», verteidigte der sozialistische Präsident Nicolás Maduro in einer Ansprache die Maßnahme. Diese sei notwendig, um die tiefe Krise zu bekämpfen. Die Benzinpreise werden nun mehr als verzehnfacht.

Eine Benzinpreis-Erhöhung galt bisher aus politischen Gründen als sehr heikel, 1989 war es bei einem solchen Vorhaben zu schweren Unruhen mit Hunderten Toten gekommen («Caracazo»). Nun soll der Liter Normalbenzin rund einen Bolivar kosten und Superbenzin sechs Bolivar - was angesichts der Wechselkurse auf dem Schwarzmarkt bedeutet, dass 100 Liter Benzin immer noch nur knapp 15 US-Cent beziehungsweise 75 US-Cent kosten. Aber die Devisen sind knapp und die Inflationsrate mit über 200 Prozent die höchste der Welt, weshalb viele Bürger gegen die zahlreichen Preissteigerungen aufbegehren.

Die Opposition, die im Dezember bei der Parlamentswahl eine Mehrheit in der Nationalversammlung erringen konnte, wirft Präsident Maduro Misswirtschaft vor und strebt ein Referendum zu seiner Abwahl an. Maduro hingegen sieht die Krisenursache im gefallenen Ölpreis.

Der sich komplett im Staatsbesitz befindliche Konzern PDVSA ist das größte Erdölunternehmen Lateinamerikas - und schwer unter Druck. Mit seinen Einnahmen werden die Sozialprogramme für untere Schichten finanziert. Bei einem Ölpreis von zuletzt oft unter 30 Dollar je Barrel (159 Liter) ist das kaum noch möglich.

Das Unternehmen hat rund 150 000 Mitarbeiter und nach eigenen Angaben Förderkosten von 13 Dollar je Barrel Erdöl. Die Fördermenge soll derzeit 2,8 Millionen Barrel Öl und Flüssiggas pro Tag betragen. Venezuela bemüht sich im Rahmen des Ölkartells Opec darum, dass der globale Ölpreis rasch wieder steigt.