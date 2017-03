Rheinland-Pfalz unterzeichnet Kaufvertrag für Flughafen Hahn

Rheinland-Pfalz hat den Verkauf seiner Mehrheitsanteile am Hunsrück-Flughafen Hahn besiegelt - Hessen dagegen machte kurz zuvor einen Rückzieher.

Das Nachbarland sagte den am Mittwoch geplanten Notartermin für den Verkauf seiner Anteile überraschend und kurzfristig ab. Es hätten sich «offene Fragen hinsichtlich der Struktur auf der Käuferseite ergeben», hieß es in einer Mitteilung des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU). Details nannte sein Sprecher nicht. «Die Verhandlungen dauern an.»

Das rheinland-pfälzische Kabinett stimmte dagegen am Nachmittag dem Verkauf der Mehrheitsanteile von 82,5 Prozent an die chinesische HNA Airport Group zu. Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe unterschrieben am Abend den Kaufvertrag bei einem Notar, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die rheinland-pfälzische Regierungssprecherin Andrea Bähner sagte über den hessischen Rückzug mit Blick auf Rheinland-Pfalz: «Das hat zunächst keine Auswirkungen.»

Das schwarz-grün regierte Hessen will seine Anteile von 17,5 Prozent am hoch defizitären Flughafen Hahn an die kleine deutsche HNA-Partnerin ADC GmbH in der Pfalz verkaufen - so war es bislang geplant. Schäfer erklärte zu den offenen Fragen: «Das kam für uns überraschend und wird jetzt mit der notwendigen Sorgfalt geklärt. Wir haben die (rheinland-pfälzische) Landesregierung in Mainz vorab über unseren Schritt informiert.» Im Sommer 2016 war der Verkauf des Hahns von Rheinland-Pfalz an die weithin unbekannte chinesische Firma SYT wegen mutmaßlichen Betrugs spektakulär geplatzt.

Wann es zu einem neuen Termin für Hessen beim Notar komme, sei vorerst offen, sagte der Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden. Das Ministerium betonte: «Der Flughafen Hahn hat für Hessen keine strategische Bedeutung mehr. Hessen hat für den Flughafen in den vergangenen Jahren keine Verluste ausgleichen müssen.» Diese belaufen sich jährlich auf etwa 16 bis 17 Millionen Euro. Dafür kommt allein Rheinland-Pfalz auf. «Hessens zentrales Interesse ist es, von dem durch Rheinland-Pfalz ausgewählten Käufer einen bestmöglichen Verkaufspreis für die Minderheitenanteile zu erzielen», teilte das Finanzministerium in Wiesbaden mit.

HNA hatte zuvor nach Angaben der Regierung in Mainz den Kaufpreis überwiesen. Das gilt als Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss. Das Geld ging auf ein Treuhandkonto. Im Gespräch ist ein Preis von rund 15 Millionen Euro. Für den hessischen Anteil sollte der Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.

Rheinland-Pfalz war bisher davon ausgegangen, das Verfahren bis Ende April unter Dach und Fach zu bringen. Zuvor müssen noch Gespräche mit der EU-Kommission über staatliche Beihilfen geführt werden, der Mainzer Landtag muss dem Verkauf zustimmen, und es sind noch rechtliche Genehmigungen notwendig.

Die Landtagsopposition in Rheinland-Pfalz warf der Ampel-Koalition mangelnde Transparenz vor. «Auch zum aktuellen Verfahren hat die Landesregierung das Parlament bisher nur unzureichend informiert», kritisierte CDU-Fraktionsvizechef Alexander Licht.