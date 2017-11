Poco ist "Deutschlands bester Händler". Das Unternehmen wurde kürzlich im ehemaligen Bundestagsgebäude in Bonn dafür mit dem "Plus X Award" ausgezeichnet.

Seit 13 Jahren wird der renommierte Preis mittlerweile verliehen - jeweils in 26 Einzelkategorien. Wurden bislang hauptsächlich innovative Produkte auf diese Weise hervorgehoben, gab es diesmal auch Auszeichnungen für Fachhandelsmarken.

In die engere Wahl gelangten nur Unternehmen, "die sich durch das Quentchen mehr in Sachen Innovation bei der Ausformung ihrer Marke auszeichnen", teilt das Unternehmen mit. Auf Anhieb kam die Poco Einrichtungsmärkte GmbH als Discounter auf Platz 1.

Poco-Vorstand Thomas Stolletz machte in seinen Dankesworten deutlich, dass der Preis vor allem eine Auszeichnung für die 7500 Mitarbeiter bedeute. Denn sie seien es, die tagtäglich das Bild der erfolgreichen Marke Poco formen. In wenigen Jahren ist der Einrichtungsdiscounter, der heute 116 Märkte in allen Teilen Deutschlands, in Polen und in den Niederlanden betreibt, zur Nummer 1 geworden. Mit großer Dynamik soll sich das Wachstum weiter fortsetzen.



Plus X Award

Der Plus X Award, weltweit größter Innovationspreis für Technologie, Sport & Lifestyle, vergibt neben seinen sieben etablierten Gütesiegeln für Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie auch in regelmäßigen Abständen Sonderauszeichnungen, um auf besondere Leistungen von Marken und Unternehmen aufmerksam zu machen.

Mit der Auszeichnung "Deutschlands bester Händler 2016", belohnte der Plus X Award erstmals Unternehmen, welche die höchste allgemeine Kundenzufriedenheit erzielen konnten. Die Jury bestand aus unabhängigen Fachjournalisten und Persönlichkeiten aus 26 Branchen.



Über Poco

Bundesweit beschäftigt die Poco-Gruppe rund 7500 Mitarbeiter in jetzt 116 Märkten. Die Poco Einrichtungsmärkte GmbH hat ihren Sitz im westfälischen Bergkamen. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.poco.de. red