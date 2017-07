Dax zu Wochenbeginn auf Erholungskurs

In der Vorwoche war er noch um mehr als 400 Punkte oder 3,2 Prozent abgesackt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,76 Prozent auf 24 637,92 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,64 Prozent auf 2202,33 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann knapp 1 Prozent.

An der Dax-Spitze zogen die Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp um gut 3 Prozent an. Die mögliche Fusion der Stahlsparte des Unternehmens mit dem europäischen Ableger des indischen Konzerns Tata Steel könnte laut einem Bericht des «Handelsblatts» bereits diesen Sommer besiegelt werden.

Die Papiere der Lufthansa kletterten um rund 2 Prozent nach oben und notieren damit wieder auf dem Niveau von Herbst 2007. Börsianer verwiesen als Antrieb auf einen positiven Analystenkommentar.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Freitag auf 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 140,70 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 162,15 Punkte. Der Euro stand zuletzt bei 1,1370 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8795 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1412 (Donnerstag: 1,1413) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8763 (0,8762) Euro gekostet.