Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) in Bamberg

Seit Oktober 2014 bietet die HDBW in Bamberg drei Bachelor-Studiengänge – Betriebswirtschaft (Internationales Management), Wirtschaftsingenieurwesen (Logistik und Supply Chain Management) und Maschinenbau (Mechatronik) – als akademische Qualifizierung neben dem Beruf an. Mit ihrem Konzept ermöglicht es die HDBW Mitarbeitern auch ohne Abitur, einen Hochschulabschluss zu erlangen.Ganz nach dem Motto „Wir lassen Sie nicht allein“ begleitet die HDBW die Studierenden in jeder Phase ihres Studiums. Dazu gehört die Ergänzung des Präsenzunterrichts mit Blended-Learning Konzepten, individuellen Coachings durch die Professoren und Vorlesungen in kleinen Studiengruppen. „Wir Professoren sind immer für die Studierenden ansprechbar und gehen gezielt auf die Lernbedürfnisse der einzelnen Studierenden ein. Auch außerhalb der Lehrveranstaltungen stehen unsere Türen immer offen“, erklärt Prof. Dr. Carsten Bartsch, Studiengangsleiter Betriebswirtschaftslehre an der HDBW.Zum Netzwerk der HDBW gehören zahlreiche Wirtschaftsverbände, in denen über 10.000 bayerische und internationale Unternehmen organisiert sind. Dadurch kann die HDBW ihren Studierenden Laboreinheiten in Partnerunternehmen, Diskussionen mit Vertretern der Wirtschaft und nationale und internationale Praktika und Projekte bieten.HDBW München, Telefon: 089 4567845-11, E-Mail: studienberatung@hdbw-hochschule.de oder im Internet unter www.hdbw-hochschule.de Informieren Sie sich direkt auf einem unserer Infotage an der HDBW in Bamberg, Lichtenhaidestraße 15, 96052 Bamberg• Montag, 09. Mai um 17:30 Uhr• Montag, 06. Juni um 17:30 Uhr• Montag, 04. Juli um 17:30 Uhr