Dax tritt auf der Stelle: Anleger warten ab

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax und der Technologiewerte-Index TecDax traten nahezu auf der Stelle. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil um rund ein halbes Prozent nach unten.

In den vergangenen Tagen war die gute Laune der Anleger an der Wall Street auch auf den Aktienmarkt hierzulande herübergeschwappt. Der Dax hatte binnen der vergangenen drei Handelstage um mehr als zweieinhalb Prozent zugelegt und war am Donnerstag fast bis auf 11 900 Punkte gestiegen, bevor die Gewinne abbröckelten.

Frischen Schwung in die eine oder andere Richtung könnten Konjunkturdaten liefern. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung im vierten Quartal auf der Agenda.