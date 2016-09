Dax erholt sich etwas von schwacher Vorwoche

Nach der schwachen Vorwoche hat der Dax am Montagmorgen wieder etwas aufholen können. Der deutsche Leitindex kletterte im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 10 360,58 Punkte.

In der vergangenen Woche war das Börsenbarometer mit einem Verlust von fast 3 Prozent auf das Niveau von Anfang August zurückgefallen.

Nach Einschätzung von Dirk Gojny, Experte der Nationalbank, dürften sich Anleger heute und bis zur US-Leitzinsentscheidung in den USA am Mittwoch aber erst einmal zurückhalten und den weiteren Kurs der Währungshüter abwarten. Nach zuletzt schwach ausgefallenen Konjunkturdaten wird indes damit gerechnet, dass die Fed auf der jetzt anstehenden Sitzung ihre Zinsen unangetastet auf niedrigem Niveau lassen wird. Dagegen wird ebenfalls am Mittwoch von den meisten Beobachtern eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of Japan erwartet.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen zog am Montagmorgen um 0,47 Prozent auf 21 127,18 Punkte an. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,49 Prozent auf 1776,86 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,03 Prozent nach oben auf 2965,45 Zähler.

Den Dax führten die Papiere des Stahlkochers Thyssenkrupp mit einem Aufschlag von mehr als 2 Prozent an und profitierten damit von gestiegenen Rohstoffpreisen. Auch Salzgitter-Aktien im MDax präsentierten sich um mehr als 2 Prozent gestärkt.

Am Dax-Ende setzten Deutsche-Bank-Aktien ihren Kursrutsch von vergangener Woche fort und gaben mehr als 1 Prozent nach. Vor dem Wochenende hatte eine neue Hiobsbotschaft aus den USA die Aktionäre in Scharen aus den Papieren des deutschen Branchenführers gedrängt.