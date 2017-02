Chinas Außenhandel wächst im Januar unerwartet stark

Der Außenhandel legte insgesamt um 11,4 Prozent zu. Experten erklärten den überraschenden Anstieg auch mit dem frühen Zeitpunkt des chinesischen Neujahrsfest in diesem Jahr, so dass sich der Handel auf den Januar konzentriert habe. In Yuan gerechnet stiegen die Exporte um 15,9 Prozent, während die Importe sogar um 25,2 Prozent zugelegten.