Alles neu - und dennoch vieles beim Alten! Die Versicherungsagentur von Malek hat seit 1. Oktober 2016 einen neuen Partner an ihrer Seite. Ab sofort ist das eingespielte Vater-Sohn-Gespann im Auftrag der Continentale unterwegs. In der Bezirksdirektion von Malek in der Glauberstraße (Ecke Kanzler-Stürzel-Straße) freuen sich Wolgang und Benjamin von Malek darauf, alten und neuen Klienten besten Versicherungsschutz bieten zu können.

In großen, lichtdurchfluteten Räumen informieren die beiden Versicherungsexperten über das breite und verlässliche Angebot der Continentale und deren Partner. "Ein gutes Produkt allein ist aber nicht ausreichend, auch der Service muss erstklassig sein", weiß Wolfgang von Malek und legt darauf deshalb größten Wert. Das Vertrauen zwischen Berater und Versicherten muss stimmen. Im persönlichen Gespräch wird individuell beraten und das richtige Angebot gefunden. "Wir zeigen den Leuten gerne auf, was möglich ist."



Bereits in 3. Generation

Seit 1963 leiten die von Maleks eine Generalagentur für Versicherungen - damals gegründet von Adalbert von Malek. Sein Sohn Wolfgang von Malek, der seit 1978 in der Versicherungsbranche tätig ist, übernahm das Geschäft im Jahr 2000 - und führt es bis heute. Unterstützt ebenfalls durch den Sohnemann: Benjamin von Malek stieg 2005 mit ins Unternehmen ein und ist seit 2012 gleichberechtigter Partner. Mit dem Wechsel zur Continentale gründeten die beiden eine OHG.

Beide sind gelernte Versicherungskaufmänner. "Wir haben das Versicherungsgeschäft also von der Pike auf gelernt", erklärt Wolfgang von Malek. Und somit sind die beiden genau die richtigen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Versicherungen, Bausparen, Finanzierungen, Pflegevorsorge etc.

Das Leben steckt voller Überraschungen - und leider sind nicht alle positiv. Aber auch wenn sich niemand gegen alle Risiken schützen kann, für die passende finanzielle Absicherung kann man sorgen. Egal, ob man für sich selbst und seine Familie im Krankheitsfall vorsorgen will, ein Polster für das Alter aufbauen möchte oder Haus, Hof und Auto versichert werden sollen: Die Continentale bietet modernen, individuellen Rundum-Schutz aus einer Hand. lni