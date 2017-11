Ankläger reicht Zivilklage gegen Toyota ein

Die Behörde wolle verhindern, dass Toyota weiter mit dem Verkauf defekter Autos die Öffentlichkeit gefährde. Die Anklage wurde beim Obersten Gericht im Bezirk Orange County eingereicht. Toyota erklärte nach Angaben der Zeitung, es habe bis jetzt die Klage noch nicht erhalten und lehnte einen Kommentar ab. Gegen Toyota sind bereits zahlreiche Sammelklagen anhängig.

Die Anklagebehörde betonte, es wolle Strafen in Höhe von 2500 Dollar für jede Verletzung des entsprechenden Gesetzes plus Gebühren und die weiterer Kosten erreichen. Die Strafen könnten sich auf Hunderttausende oder Millionen Dollar summieren. Die Staatsanwaltschaft habe sich die Unterstützung einer Anwaltskanzlei gesichert. Diese hatte in den 1970er Jahren bereits den Autobauer Ford verklagt und Millionen von Dollar erstritten.

dpa

Weltweit hat Toyota mehr als acht Millionen Autos zurückgerufen, um Gaspedale und Fußmatten bei ihnen zu richten. Die meisten der betroffenen Fahrzeuge sind in den USA zugelassen. Wegen kurzzeitig aussetzender Bremsen mussten eine halbe Millionen Hybridautos in die Werkstätten.