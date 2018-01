Wie verhält man sich im Stau? Tipps für Autofahrer

Autofahren ohne Staus? In Deutschland undenkbar. Erst 2015 wurde ein neuer Rekord gebrochen. Das hat der ADAC in seiner neuen Stau-Bilanz berichtet. Die Menge der registrierten Staus stieg im vergangenen Jahr um etwa 20 Prozent auf 568.000.



Für Autofahrer bedeutet das viel verlorene Zeit. Rund 341.000 Stunden betrug die Standzeit 2015 insgesamt, das sind ebenfalls rund 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Hier gibt es Tipps, wie man die Verkehrsbehinderungenam besten übersteht oder noch besser gleich ganz vermeidet.



- Stoßzeiten umgehen: Der ungünstigste Tag zum Autofahren ist laut ADAC der Freitag. Denn dort ist das meiste Verkehrsaufkommen und somit die höchste Staugefahr. Am Wochenende hingegen ist es vergleichsweise entspannt. Klar, denn dann fällt der Berufsverkehr weg. Allerdings wird es zur Hauptreisezeit am Samstag voll auf den Straßen.



- Ausweichrouten finden: Eine gute Idee ist auch Ausweichrouten zu finden. Aktuelle Straßenkarten oder intelligente Navigationssysteme helfen, große Staus bei Bedarf zu umfahren. Das Navi und die Verkehrsnachrichten im Radio informieren über aktuelle Staus und einzuplanende Wartezeiten. Umleitungsstrecken sollte man laut ADAC aber nur nutzen, wenn es im Verkehrsfunk geraten wird.



- Geduldig sein: Die Autobahn verlassen bei Stau ist meist nicht die beste Idee. Auf diese Möglichkeit sollte man nur in Ausnahmefällen zurückgreifen. Zum Beispiel, wenn der Verkehrswarndienst dazu rät, erklärt der ADAC. Die Blechlawine löst sich oft schneller auf, als man denkt. Vorher ausgedachte Spiele halten Kinder bei Laune. Im Idealfall hat man auch genug Proviant an Bord.



- Abstand halten: Bis auf die Stoßstange auffahren, bringt auch im Stau keinen Gewinn. Im Gegenteil. Um im Notfall eine Rettungsgasse bilden zu können, sollte der Abstand zum Vordermann großzügig sein.