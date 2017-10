WhatsApp: So können Nutzer ab jetzt bereits versendete Nachrichten löschen

das Löschen bereits abgeschickter Mitteilungen



So lange kannst du die Nachrichten löschen



Nie mehr "sorry, falscher Chat!" Der Messengerdienst WhatsApp erlaubt seit Neuestem auch. "Du hast die Möglichkeit, bestimmte Nachrichten, die du in einer Gruppe oder einem individuellen Chat gesendet hast, für alle Teilnehmer zu löschen", teilte das Unternehmen seinen Nutzern mit.Dies sei "besonders nützlich", wenn man eine fehlerhafte Mitteilung gesendet oder sie an den oder die falschen Empfänger gerichtet habe.Die Löschfunktion ist allerdings zeitlich begrenzt: "Du kannst Nachrichten nur bis zu sieben Minuten nach dem Senden für alle löschen."Erfolgreich gelöschte Mitteilungen seien in den Chats der Empfänger nicht mehr zu sehen. Stattdessen erscheine dort: "Diese Nachricht wurde gelöscht".Der zu Facebook gehörende Dienst gibt Nutzern seit Kurzem auch d ie Möglichkeit, ihre Aufenthaltsorte für bis zu acht Stunden miteinander zu teilen Dabei seien die Ortsdaten komplett verschlüsselt und nur für die teilnehmenden Nutzer sichtbar, hob das Unternehmen beim Start der Funktion vor zehn Tagen hervor. Auch WhatsApp selbst oder Facebook hätten keinen Zugriff darauf.