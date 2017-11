Whatsapp down: Zahlreiche Störungen bei Messenger am Freitagmorgen

Der Instant-Messaging-Dienst Whatsapp ist offenbar weltweit stark gestört. Am Freitagmorgen meldeten viele Nutzer, dass der Nachrichtendienst bei ihnen nicht mehr funktioniere. Auf Störungskarten, etwa auf www.allestörungen.de, zeigen sich massive Einschränkungen, vor allem in Ballungsräumen. Störungen traten vor allem in Mittel- und Westeuropa auf, aber auch in Teilen Südostasiens.Die App ließ sich zwar öffnen, Nutzer konnten auch Nachrichten versenden, sie wurden jedoch nicht zugestellt. Kurz nach 10 Uhr schienen die Probleme größtenteils behoben zu sein.Der Messenger Whatsapp, der zu Facebook gehört, wird weltweit von etwa einer Milliarde Menschen genutzt.