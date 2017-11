8°

Übermorgen, Donnerstag, den 23.11.2017 07:00 Uhr: Die Temperatur wird von 8 °C in den frühen Morgenstunden auf 13 °C in der Mittagszeit steigen. Mäßiger Wind aus Süd-Ost, der Wind aus SO wird in den nächsten Stunden auf S/Süden drehen. Unverändert wolkig.