6°

13:00 Uhr: Die Temperatur wird von 6 °C in der Mittagszeit auf 2 °C am frühen Abend fallen. Schwacher Wind aus Westen, der Wind aus W wird in den nächsten Stunden auf NW/Nord-West drehen. Zunächst gibt es Regenschauer. Zum frühen Abend ist es dann wolkig.