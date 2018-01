Frankenwetter: So ist das Wetter in Roth am frühen Abend und in den nächsten drei Tagen.

3°

19:00 Uhr: Die Temperatur wird von 3 °C am frühen Abend auf 2 °C nach Mitternacht fallen. Mäßiger Wind aus Süd-Ost, der Wind aus SO wird in den nächsten Stunden auf S/Süden drehen. Zunächst gibt es Sprühregen. Kurz nach Mitternacht gibt es dann Regen.